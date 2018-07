Marcelo descarta utilizar Leandro Pereira e Barrios

O atacante Lucas Barrios chegou ao Palmeiras com popularidade para ser titular. Entretanto, Leandro Pereira vive um grande momento e tirá-lo da equipe é algo que não passa pela cabeça do técnico Marcelo Oliveira nesse momento. A possibilidade de escalar os dois juntos também foi descartada pelo treinador, após o treinamento realizado nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.

"É um pelo outro. Leandro vem bem e o Barrios chegou agora. Temos de ter coerência e fazer justiça. São os jogadores que vão determinar a escalação", explicou o treinador, que deixa claro não ter pressa para escalar o paraguaio entre os titulares.

A novidade na partida contra o Atlético-PR, domingo, será o retorno de Alecsandro. O atacante está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, que o afastou dos gramados por pouco mais de um mês. Ao contrário de Leandro Pereira e Barrios, que disputam posição como centroavante, Alecsandro pode ser útil também em outras posição. "Talvez o Cristaldo e o Alecsandro possam trabalhar em outras funções, mas esses são mais de frente", explicou o treinador.

Alecsandro participou de apenas dois jogos com a camisa do Palmeiras, mas já conseguiu cair nas graças do treinador. "Ele vai ser relacionado. É um jogador que eu gosto e quero ter presente no grupo", explicou Marcelo Oliveira, que, dos principais jogadores, só não poderá contar com o zagueiro Vitor Hugo, que ainda se recupera de uma lesão na face e pode voltar ao time no dia 9 de agosto, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O Palmeiras deve enfrentar o Atlético-PR com a seguinte formação: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Leandro Almeida e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira.