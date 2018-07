Marcelo Oliveira destaca força do Cruzeiro para superar 'ressaca'

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira destacou a importância do Cruzeiro ter derrotado o Coritiba por 3 a 2, na noite de sábado, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, após ser eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores, na última quarta-feira, pelo San Lorenzo. Assim, o treinador cruzeirense celebrou o poder de reação do time, que conseguiu se reabilitar.

"Existe aquela ressaca física, porque corremos muito (na quarta-feira) e tivemos um jogo dois dias depois. Também existia uma ressaca emocional, que acontece por mais que se trabalhe, mas, em campo, a resposta dos jogadores foi positiva", avaliou.

Com o fim do sonho do título da Libertadores, Marcelo ressaltou a necessidade do time se concentrar no Campeonato Brasileiro e ficar no grupo dos quatro primeiros colocados até a parada para a disputa da Copa do Mundo.

"Temos que seguir fortes no Campeonato Brasileiro. Estipulamos uma meta, um projeto para estes quatro jogos, e vamos atrás dela para entrarmos no período de parada para a Copa do Mundo estando entre os três ou quatro primeiros", disse.

A vitória deste sábado levou o Cruzeiro aos 10 pontos, na segunda colocação no Campeonato Brasileiro, mas o time pode perder duas posições neste domingo. A equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, no Mineirão, onde vai receber o Sport, pela sexta rodada.