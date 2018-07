Marcelo Oliveira deve desfalcar Palmeiras contra o Fluminense

A longa lista de desfalques do Palmeiras deve ganhar o nome de mais um jogador. O volante Marcelo Oliveira deixou a partida desta quarta-feira, contra o Criciúma, no Pacaembu, com dores na coxa e segundo o técnico Dorival Junior, dificilmente terá condições de atuar no confronto com o Fluminense, sábado, no Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, o time já tem as baixas de titulares absolutos, como o zagueiro Lúcio, o goleiro Fernando Prass e o meia Valdivia.

Marcelo Oliveira jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo como zagueiro depois que o argentino Tobio sentiu dores na coxa, precisou ser substituído e também passou a ser dúvida para o próximo compromisso. O setor defensivo é o mais desfalcado do Palmeiras. O zagueiro Wellington se machucou no último domingo, durante o jogo com o Atlético-PR, e obrigou o treinador a recorrer à base e deixar Nathan, de apenas 20 anos, como suplente na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma.

"Na hora de pique mais forte, você corre o risco de abrir mais ainda o músculo e pode prejudicar em algum lance, porque fica limitado. Tive que jogar no sacrifício, porque já tinham feito as três substituições", comentou Marcelo Oliveira. Nesta quinta-feira à tarde o volante deve fazer um exame médico durante o treino para verificar se terá ou não condições de jogar contra o Fluminense.

Dorival lamentou os desfalques e criticou o excesso de jogos no calendário brasileiro. "O ideal é que as equipes jogassem no máximo seis partidas por mês, para poder ter tempo de recuperação. Precisamos arrumar a formatação do campeonato, já que o nível dele está caindo", comentou.