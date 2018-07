Marcelo Oliveira deve manter esquema com 3 volantes no Palmeiras

Pelo segundo jogo consecutivo, o técnico Marcelo Oliveira escalou o Palmeiras com três volantes e parece que gostou do resultado, apesar do empate sem gols com o Santos, em casa, no sábado. Tanto que o comandante alviverde já avisou que deve manter a formação para as próximas partidas.

"Eu gostei. Claro que se o resultado fosse positivo gostaria mais, mas o Sales e o Jean com a bola, tiveram liberdade para sair e eles também têm poder de marcação, além de serem rápidos. Além disso, eles deixaram o Robinho e o Dudu mais soltos", analisou o treinador, que escalou Thiago Santos, Jean e Matheus Sales no meio-campo, além de Robinho.

Com a formação, Robinho era meia, mas auxiliava na marcação quando estava sem a bola, e quando o Palmeiras recuperava o jogo, era o principal responsável pela criação das jogadas. Embora tenha gostado da formação, Marcelo Oliveira acredita que ainda seja necessária melhor qualidade do meio para frente.

"No outro sistema, a gente não estava atacando frequentemente e ainda dava mais espaço do que demos diante do Santos. Os espaços que demos, no segundo tempo, foram muito mais por erros individuais", analisou.

Com o sistema de jogo praticamente definido, resta ao treinador decidir quem serão os três eleitos. A tendência é que exista um rodízio, de acordo com o adversário. Contra o River Plate-URU, jogaram Thiago Santos, Arouca e Jean. Diante do Santos, Matheus Sales entrou no lugar de Arouca. A equipe ainda deve contar nas próximas semanas com Gabriel, recuperado de cirurgia.