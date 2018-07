Marcelo Oliveira divulga relacionados do Atlético-MG com Cazares e Luan

O técnico Marcelo Oliveira divulgou neste sábado a lista de relacionados do Atlético Mineiro para o duelo contra o Botafogo, neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades são os retornos do meia Cazares e do atacante Luan. O primeiro está de volta após se reapresentar com um dia de atraso da seleção equatoriana. O jogador disse que teve problemas com a documentação, se acertou com a diretoria do time mineiro, mas não garantiu a posição de titular - disputa uma vaga com o venezuelano Otero.

Luan está recuperado de um problema muscular, viajará com a equipe, mas a tendência é que não seja utilizado pelo treinador, pois ainda não está 100% fisicamente. "Não podemos nos precipitar com o retorno dele, embora seja fundamental para nós e para o torcedor. Estamos atentos para que não haja reincidência na contusão", comentou Marcelo Oliveira.

O técnico atleticano também manteve mistério na formação do setor de marcação do meio de campo. Neste sábado, ele elogiou a dupla titular da última partida formada por Rafael Carioca e Júnior Urso, mas não descartou a entrada de Leandro Donizete, que ficou no banco de reservas. No ataque, há a dúvida entre Fred e Clayton.

O Atlético é o terceiro colocado no Brasileirão com 56 pontos, cinco a menos do que o líder Palmeiras. O provável time que entrará em campo deverá ter: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fabio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso (Leandro Donizete) e Otero (Cazares); Robinho, Lucas Pratto e Fred (Clayton).

Confira os relacionados do Atlético-MG:

Goleiros - Victor, Giovanni e Uilson

Laterais - Carlos César, Fábio Santos, Patric e Leonan

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Edcarlos e Erazo

Meio-campistas - Rafael Carioca, Júnior Urso, Leandro Donizete, Lucas Cândido, Otero, Cazares e Carlos Eduardo

Atacantes - Robinho, Fred, Lucas Pratto, Clayton, Luan e Hyuri