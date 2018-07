Marcelo Oliveira diz desconhecer interesse por Ronaldinho

O técnico Marcelo Oliveira negou nesta segunda-feira que Ronaldinho Gaúcho, atualmente no Querétaro, tenha sido apresentado a ele como um possível reforço do Cruzeiro. O meia está em baixa no México e teria sido oferecido ao time mineiro por Assis Moreira, irmão e empresário do jogador.

"Não, sinceramente não. É claro que o Cruzeiro, querendo um meia, se especula muita coisa, mas esses assuntos a gente conversa internamente com a diretoria", declarou Marcelo Oliveira, logo após participar de um encontro com treinadores na sede da CBF, no Rio.

O treinador elogiou a qualidade de Ronaldinho, mas também fez ressalvas. "É um belo jogador. Precisa ver o estágio dele no momento. É um jogador que se impõe dentro de campo pela técnica e o talento que tem. Precisamos avaliar bem a condição física e o interesse dele atual pelo futebol competitivo, como está o futebol brasileiro", considerou.

No México, Ronaldinho tem sido criticado pela imprensa por supostamente demonstrar pouco empenho em campo e ser visto rotineiramente em casas noturnas. Antes de se transferir para o Querétaro, ele defendeu o Atlético-MG, grande rival do Cruzeiro, sendo campeão da edição de 2013 da Copa Libertadores.