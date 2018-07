Marcelo Oliveira diz que defender Grêmio é 'sonho antigo'

Apresentado oficialmente na tarde deste sábado, em Porto Alegre, como novo reforço do Grêmio para a temporada de 2015, Marcelo Oliveira festejou o fato de poder atuar pela equipe gaúcha. Embora já tenha defendido outros clubes grandes do cenário nacional, sendo o último deles o Palmeiras, o jogador afirmou que era um "sonho antigo" representar as cores gremistas.

"Estou muito feliz e honrado de estar chegando ao Grêmio hoje. Agradeço a confiança de todos. O que está acontecendo é um sonho antigo de vestir essa camisa e agradeço a Deus por estar realizando. Será a primeira vez que trabalharei com o Luiz Felipe Scolari. Nós já conversamos e deixei claro a minha vontade de estar aqui. Felizmente deu tudo certo", comemorou o atleta de 27 anos, que teve duas passagens pelo Corinthians, uma pelo Atlético-PR e outra pelo Cruzeiro antes de vestir a camisa palmeirense nas últimas duas temporadas.

Conhecido pela sua raça e também pela versatilidade, pois está acostumado a atuar em mais de uma posição, Marcelo Oliveira foi contratado para jogar como lateral-esquerdo, posição que ficou mais carente no Grêmio após a saída do veterano Zé Roberto.

"Joguei o Campeonato Paulista e a Libertadores na lateral esquerda. Sou um jogador de muita marcação, poder defensivo e saída pro jogo. Quando estou de lateral, a descida é com cautela, mas com liberdade pra apoiar", analisou o atleta, que na fase inicial de sua carreira jogava como volante.

Marcelo Oliveira também chega a Porto Alegre como um pedido de Felipão, cujo desejo de contar com o jogador foi ressaltado pelo vice-presidente de futebol em exercício do Grêmio, Adalberto Preis, durante a apresentação oficial do atleta, que neste sábado vestiu a camisa número 29.

"Esta negociação atende a mais um pedido do treinador Luiz Felipe Scolari. Ao mesmo tempo em que anunciamos o atleta, desejamos a ele as boas vindas com uma breve declaração: nós torcedores valorizamos muito a qualidade técnica, o jogo bem jogado, mas valorizamos também a personalidade, a vontade de vencer, a luta até o último segundo, sem desistir nunca. Tudo isso sabemos que tu tens, esse espírito vai agradar a torcida do Grêmio e corresponder aos anseios do torcedor. Bem-vindo", disse o dirigente.