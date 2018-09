Marcelo Oliveira diz que falhas na marcação determinaram derrota do Fluminense

O técnico Marcelo Oliveira apontou as falhas de marcação como a principal causa para a derrota do Fluminense para o Atlético-PR, por 3 a 1, neste domingo à tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele não quer perder tempo para se lamentar, já de olho na semana importante do time com jogos pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro.

"O jogo ficou equilibrado quando a gente perdia por 2 a 1 e poderíamos até empatar. Mas sofremos o terceiro gol de bola parada, numa jogada em que a nossa defesa rebate bem, porque treina muito. Infelizmente não deu. Daí foi criada uma situação nova, na qual tivemos que nos abrir, corremos riscos. Porém, não revertemos o placar", analisou.

Mesmo antes do jogo, o técnico precisou explicar a opção por deixar Sornoza no banco de reservas, escalando Luciano. "Ele treinou muito pouco", disse o comandante, se referindo ao fato de que o meia esteve servindo a seleção do Equador e só treinou efetivamente na última sexta-feira.

Além disso, a ideia era preservá-lo para os dois jogos importantes desta próxima semana. Na quarta-feira vai atuar fora diante do Deportivo Cuenca, no Equador, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Este jogo será realizado em Quito, numa altitude de 2.850 metros. Depois volta ao Brasileiro para jogar na segunda-feira do dia 24, quando vai pegar a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina.