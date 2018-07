Marcelo Oliveira diz que Grêmio tem 'enorme' responsabilidade contra o Avaí

O Grêmio ficou bem próximo de se garantir na decisão da Copa Libertadores após superar o Barcelona, de Guayaquil, por 3 a 0, na última quarta-feira, no Equador. Mas se depender do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, a equipe está bem distante de atingir os seus objetivos na temporada.

Preocupado com a tabela do Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio caiu recentemente da segunda para a quarta colocação, Marcelo Oliveira avisou nesta sexta-feira que o time tem uma "enorme" responsabilidade neste domingo contra o Avaí, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 31.ª rodada da competição.

"Estamos focados na Libertadores e, antes, tem o Brasileiro no domingo. Precisa ter muita concentração, muita atenção, porque estamos em quarto e já não permanecemos mais em uma zona confortável como antes. A responsabilidade é grande, é enorme", cobrou o lateral-esquerdo.

Renato Gaúcho, contudo, preocupado com o duelo de volta da semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira, vai novamente escalar uma equipe reserva no Brasileirão. Assim, enquanto os atletas que iniciaram a partida no Equador faziam apenas um trabalho de recuperação na academia, finalizando com uma corrida ao redor do gramado, os demais realizaram um treino técnico nesta sexta.

A principal dúvida para domingo é a presença do atacante Jael e do zagueiro Bruno Rodrigo, que não treinaram nesta sexta-feira. Recuperado de contusão, por sua vez, Bressan deve ganhar uma vaga na zaga.