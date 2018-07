Marcelo Oliveira elogia ataque do Cruzeiro na goleada em Sete Lagoas

O técnico Marcelo Oliveira destacou a evolução do Cruzeiro durante o confronto com o Villa Nova, na noite desta quarta-feira, em Sete Lagoas. O treinador admitiu o fraco rendimento no primeiro tempo, marcado por seguidos erros de passe e falta de criatividade, mas preferiu destacar o desempenho depois do intervalo.

"Não fomos bem no primeiro tempo, mesmo assim criamos duas chances de gol. Melhoramos na segunda etapa porque marcamos melhor e tocamos melhor, errando menos passes e aí diante desse equilíbrio valeu a qualidade técnica da equipe do Cruzeiro", analisou o técnico, que completou sua 150ª partida à frente da equipe mineira.

O rendimento do Cruzeiro em Sete Lagoas pode ser avaliado pelos gols da partida. Todos os quatro marcados pelo time visitante foram anotados na etapa final. "Acho que vamos evoluir passo a passo e de vitória a vitória", comentou.

Marcelo Oliveira se mostrou satisfeito principalmente com a performance do trio ofensivo, formado por Alisson, Leandro Damião e o uruguaio De Arrascaeta, autor de dois gols. "Gostei da movimentação. Foi importante para que esses jogadores atuassem aqui na frente, criando oportunidades e fazendo gols."

O treinador também valorizou o triunfo sobre o Villa Nova, então invicto no Campeonato Mineiro. "Provavelmente alguém vai dizer que o Campeonato Mineiro não conta muito, mas quando você perde ou empata um jogo desses. Aí aparecem os que validam a competição. Vale muito à vitória, o Villa Nova não estava invicto à toa. É um time que marca muito, muito forte, que fez isso enquanto aguentou", afirmou.