Marcelo Oliveira elogia atuação e prevê 'segundo turno melhor' para o Fluminense

O técnico Marcelo Oliveira não escondeu a satisfação com o desempenho do Fluminense na vitória de quarta-feira sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o time tricolor fez 1 a 0, com gol de Gum, e encerrou a sequência de quatro partidas sem vitória na competição.

"Tivemos uma sequência ruim de quatro jogos, com dois empates, e a gente sempre joga com o objetivo de vencer, de pontuar, de avançar na classificação. Hoje foi um jogo difícil e muito importante. A vitória foi fundamental para a virada do segundo turno", declarou.

Marcelo admitiu que a expulsão do corintiano Romero, ainda no primeiro tempo, foi fundamental para dar tranquilidade ao Fluminense, que já vencia no momento do cartão vermelho. O próprio treinador, por outro lado, considerou que os cariocas poderiam ter garantido a vitória com mais facilidade, não fosse o grande número de chances desperdiçadas.

"Era natural que, com um jogador a menos, eles tivessem mais dificuldades, mas o Corinthians é um time muito bem armado, de boa técnica, que puxa o contra-ataque muito rápido", apontou. "Achei que poderíamos ter matado o jogo em alguns momentos em que não escolhemos a melhor definição. Também paramos em defesas sensacionais do Cássio que nos impediram de chegar ao segundo gol."

O resultado levou o Fluminense a 26 pontos, na nona colocação do Brasileirão. Marcelo espera que, agora, o time embale uma boa sequência em busca da reação no segundo turno da competição. "Depois de uma vitória como essa, fica a ideia de que o Fluminense pode fazer um segundo turno melhor, com determinação e comprometimento. Me deixou muito satisfeito e com esperança de novos bons resultados."