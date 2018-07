Marcelo Oliveira elogia Cruzeiro, mas lamenta gol sofrido

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro dominou a partida contra o Flamengo, abriu 2 a 0, teve chance de marcar mais, mas acabou sofrendo um gol em um erro individual de Dedé e venceu apenas por 2 a 1, na última quarta-feira, no Mineirão. O futebol da equipe agradou muito o técnico Marcelo Oliveira, mas ele sabe que o resultado poderia ter sido melhor e que o triunfo deixou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil em aberto.

"Não podemos lamentar de ter conseguido uma vitória na Copa do Brasil sobre um adversário muito rápido e bem armado, que se propôs a marcar bem para sair no contra-ataque. Nós tivemos um erro que causou o gol do adversário, mas pressionamos durante todo o tempo, tivemos chances, antes de levarmos o gol, de fazer o terceiro e o quarto gol. Podemos lamentar o gol sofrido, mas não podemos lamentar mais uma vitória no Mineirão, mais um passo à frente e a equipe jogando muito bem", disse.

Na opinião de Marcelo Oliveira, a atuação cruzeirense deve servir de base para os próximos compromissos da equipe. "Fiquei muito satisfeito com o rendimento do time como um todo. Isso demonstra que a gente pode jogar e ganhar em qualquer circunstância, sem temer ninguém. Basta ter esse espírito que tivemos, esse comprometimento, essa raça e com um pouquinho mais de capricho para botar a bola para dentro."

Mas o que marcou a partida não foi a vitória ou o erro de Dedé no gol flamenguista, e sim o golaço marcado por Everton Ribeiro, o segundo do Cruzeiro. O meia tabelou com Ricardo Goulart, deu lindo chapéu em Luiz Antonio e encheu o pé para marcar aquele que, segundo ele próprio, foi o gol mais bonito da carreira.

"Um gol muito bonito que vai ficar guardado na minha carreira. Tomara que eu faça mais gols assim, mas é muito difícil. Foi bom para ajudar a equipe. Estou feliz pelo gol e pela vitória. Acho que foi o mais bonito que marquei, pela importância que tem esse gol, que nos dá a vitória em um jogo de Copa do Brasil. Então foi o mais bonito e um dos mais importantes", comentou.

Marcelo Oliveira também se rendeu à beleza do gol marcado por seu jogador e chegou a afirmar que Everton Ribeiro merece uma placa. "Um gol bonito e importante como poucos e só pode fazer um gol assim que tem a habilidade, quem tem talento. Merece sim uma placa."