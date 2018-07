Marcelo Oliveira elogia empenho do Cruzeiro contra rival mais fraco

O Cruzeiro goleou o Santa Rita, por 5 x 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a vitória, o treinador Marcelo Oliveira destacou o comprometimento dos jogadores, que mesmo diante de um adversário mais fraco, pressionaram durante todo o jogo e dificultaram a saída de bola do time alagoano.

"Além da vitória, que realmente foi muito boa pelo placar, eu destacaria a seriedade e o comprometimento dos nossos jogadores durante todo o tempo. Temos visto na história recente equipes que perderam para outras de menor expressão. Essa era a nossa preocupação para o jogo de hoje", observou Marcelo.

O treinador também justificou as várias modificações que fez na equipe cruzeirense no jogo desta quarta-feira. Oliveira destacou o fato de poder colocar em campo vários jogadores que não estavam atuando e, assim, prepará-los para as próximas partidas do calendário. No próximo sábado, o clube mineiro recebe a Chapecoense no Mineirão.

“Destacaria a oportunidade de colocar alguns jogadores que não vêm jogando. Não só por não estarem participando das partidas, pois eles possuem condições técnicas para isso, mas para estarem se preparando para oportunidade no futuro”, concluiu.