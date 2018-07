Marcelo Oliveira elogia empenho do Cruzeiro na vitória

Ele ressaltou a seriedade com que seus comandados encararam o amistoso. "Cumprimos o objetivo com muita movimentação, e tivemos a oportunidade de observar outros jogadores também. Todos estão muito interessados. Disputaram com empenho do início ao fim, pisaram um pouquinho no freio no segundo tempo, mas era natural, está muito quente", analisou Marcelo Oliveira, em entrevista ao site do Cruzeiro.

A satisfação do técnico com o grande número de cruzeirenses no Bowditch Field Stadium foi tão grande que ele alterou os planos iniciais e acabou colocando em campo quase todos os titulares. O planejamento era que os atletas fossem utilizados na terça-feira, em jogo contra o mesmo adversário, na cidade de Lawrence.

"A ideia era usar o time titular na terça-feira. Só que vieram muitos cruzeirenses e a gente acabou colocando quase todos. É bom que estejam todos participando, porque nessa caminhada no Campeonato Brasileiro, nós vamos precisar de todo mundo bem", revelou o técnico.

Atual líder do Brasileirão com 19 pontos, o Cruzeiro volta a jogar no campeonato nacional apenas no dia 17 de julho, contra o Vitória, no Mineirão. Antes disso, faz mais quatro amistosos na intertemporada nos Estados Unidos.