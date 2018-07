Marcelo Oliveira elogia Fluminense, mas pede mais regularidade aos jogadores

O Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro no domingo e encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira fez seu segundo jogo à frente da equipe na competição. Ele elogiou o desempenho dos atletas, mas fez algumas ressalvas.

"Esse resultado é mais importante ainda porque nós não jogamos no primeiro tempo. Uma coisa que foi cobrada internamente. Temos que ser mais regulares, mais constantes. Foi um segundo tempo completamente diferente, ficamos mais com a bola e criamos mais oportunidades", afirmou o treinador.

Na opinião de Marcelo Oliveira os jogadores que entraram no segundo tempo fizeram a diferença. "Muito boa a participação do banco. E tem sido assim, contra o Vasco quem entrou também ajudou. Em um campeonato difícil assim a gente conta com o banco, porque tem jogo que se ganha com o banco", prosseguiu.

O principal nome do jogo foi o centroavante Pedro, autor dos dois gols do Fluminense. Ao garantir a vitória do time tricolor, o atacante também assumiu a artilharia do Brasileirão, com nove gols. Marcelo Oliveira elogiou o jogador, mas também evitou muita euforia.

"Só tenho cobrado dele nesse período de trabalho que ele não saia tanto da área, onde é menos perigoso. Ele é alto e tem um poder de finalização incrível, então ele tem que estar na área para fazer o gol. Ele tem jogado bem e vai ganhando confiança. No primeiro tempo nós não criamos oportunidades para ele, somente uma. Bastou uma para ele mostrar a competência. Contamos com todos do elenco, inclusive com ele", destacou o treinador.

O Fluminense é o atual 11º colocado, com 18 pontos, a quatro da zona de rebaixamento e a cinco de alcançar o G6. O time tricolor volta a campo na quarta-feira, às 19h30, contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.