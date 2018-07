Marcelo Oliveira elogia Nathan, mas prefere apostar na experiência

Um dos setores em que claramente o técnico Marcelo Oliveira ainda não tem definido quem são os titulares é na zaga. Vitor Hugo é dono de uma das posições e a outra lacuna parecia ser de Jackson, mas diante do Fluminense, o treinador já colocou Victor Ramos. Dentre as opções para o setor, existe Nathan, único que ainda não foi testado. Ele tem pode ganhar uma chance diante do Sport, neste sábado, mas o treinador deixa claro que ainda não sente tanta confiança no garoto de 20 anos.

"A gente apostou mais em jogadores experientes, mas isso não tira o valor dele (Nathan). Ele tem aspectos que podem melhorar e está sendo preparado para uma outra oportunidade. Ele tem futuro no Palmeiras e será utilizado em breve", assegurou o treinador palmeirense.

Nathan disputou apenas duas partidas neste ano. Uma pelo Campeonato Brasileiro e outra no Paulista. No ano passado, apesar da campanha ruim no Brasileiro, o defensor foi um dos destaques da equipe, por isso acabou permanecendo no elenco.

Para a próxima temporada, Vitor Hugo, de contrato renovado, está assegurado no elenco, assim como Thiago Martins, que está emprestado para o Paysandu e a diretoria já avisou que ele será aproveitado. Victor Ramos e Jackson têm contrato até o final do ano e ainda seguem com o futuro indefinido. Nathan também não sabe se ficará.