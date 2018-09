Marcelo Oliveira elogia o goleiro reserva Rodolfo no Fluminense: 'Foi muito bem'

O técnico Marcelo Oliveira destacou a atuação do goleiro Rodolfo na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo no clássico disputado domingo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou na vaga do titular Júlio César no início do segundo tempo e pegou um pênalti que garantiu os três pontos para o time tricolor.

"Foi muito bem. Sempre elogio no vestiário a participação do banco, o jogador suplente tem que estar muito preparado e treinando muito porque vai ser chamado a qualquer momento. Os jogos são muito físico, de contato, com desgastes de alguém e com lesão, como foi o caso do Júlio César. O Rodolfo treina muito, treina muitos pênaltis também. Ele nos ajudou muito, seria um castigo se levasse o gol naquela altura, pois o time jogou bem e merecia a vitória", disse o treinador.

Júlio César deixou o campo por causa de dores nas costas no intervalo da partida. Rodolfo o substituiu e defendeu a cobrança de Rodrigo Lindoso aos 39 minutos do segundo tempo. Ele pulou no cantou esquerdo e espalmou. Na sobra, Erik mandou por cima.

Marcelo Oliveira ainda aproveitou para destacar a atuação de outros jogadores que estavam na reserva. "Não podemos ficar lembrando que estamos sem o artilheiro, não dá para lamentar as ausências de Pedro, Sornoza e Gilberto", disse.

"Os substitutos estão aí tentando jogar da melhor forma. Nos últimos jogos, criamos bastante, temos feitos bons jogos, é questão apenas de entrar a primeira bola do Kayke, o Everaldo teve bola na trave, Jadson chegou com boa possibilidade. É questão de tempo, essas adversidades podem nos fortalecer nessa sequência", prosseguiu.

O Fluminense voltou a vencer depois de três rodadas e subiu para a nona posição na tabela do Brasileiro, com 31 pontos. O time tricolor agora volta a campo no domingo, às 16h, quando visitará o Atlético-PR na Arena da Baixada.