Marcelo Oliveira elogia o início 'primoroso' do Cruzeiro em vitória

Derrotado pelo rival Atlético Mineiro no último fim de semana, o Cruzeiro reagiu imediatamente no Campeonato Brasileiro e derrotou o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, na noite de quarta-feira, pela 24ª rodada. Satisfeito com o triunfo, o técnico Marcelo Oliveira classificou como "primoroso" o primeiro tempo do seu time, em que abriu 2 a 0 e encaminhou a sua vitória.

"Nós precisávamos ser eficientes para ganhar este jogo aqui no Paraná, e conseguimos. Conheço bem a forma como o Coritiba joga dentro de casa. Fizemos um primeiro tempo primoroso, não demos qualquer chance, chegamos ao ataque inúmeras vezes, só pecamos em não ter feito o terceiro gol", disse.

Marcelo reconheceu a queda de rendimento do Cruzeiro no segundo tempo, quando a equipe foi sufocada pelo Coritiba. Mas ele destacou que o mais importante foi assegurar o triunfo, resultado que o manteve na liderança folgada do Campeonato Brasileiro.

"No segundo tempo, apesar de estarmos com contra-ataques bem programados, não conseguimos levar muito perigo devido ao erro no último passe. Em uma bola parada a gente se equivocou e demos chance para o Coritiba fazer o gol e ir para cima. Mas foi uma vitória sensacional e o time deles está de parabéns, jogou muito bem e espero que possam sair dessa situação no Brasileiro", afirmou.

Com 52 pontos, o Cruzeiro abriu oito de vantagem para o segundo colocado, agora o Internacional. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, às 18h30, diante do Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.