Marcelo Oliveira elogia organização e espírito de luta do Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira ficou satisfeito com a atuação do Cruzeiro na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani de Divinópolis, em Nova Serrana, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Ele destacou que os jogadores demonstraram espírito de luta e também organização tática para assegurar o triunfo na noite de quarta-feira, se recuperando do tropeço no compromisso anterior, o empate com a Caldense no último domingo em Belo Horizonte.

"Foi um Cruzeiro mais brigador, mais competitivo, se organizou um pouco mais também, com uma boa velocidade na frente, com boas escapadas. Sabíamos que íamos encontrar um adversário que lutou muito e muito bem fechado, mas quando roubávamos a bola conseguimos sair com boa velocidade e técnica e infelizmente não fizemos o gol no primeiro tempo, apesar das oportunidades. Manteve-se a calma e a tranquilidade para o segundo tempo e os jogadores fizeram por onde garantindo uma vitória que me deixou muito satisfeito", disse.

No duelo com o Guarani, brilharam dois dos jogadores contratados pelo Cruzeiro para a temporada. O atacante Leandro Damião marcou seus dois primeiros gols pelo time, enquanto o meia uruguaio De Arrascaeta também teve boa atuação na sua estreia, com ambos sendo elogiados por Marcelo.

"Importante os gols do Damião. O atleta que fez o que ele fez no Internacional de Porto Alegre, com participações expressivas no ataque, cabeceios, fazendo papel de pivô, não poderia ter esquecido tudo e por isso insistimos, pois estamos formando o novo time. Os gols vão lhe dar uma moral e confiança para seguir. Sobre o Arrascaeta é um jogador que somou muito, a gente percebe uma positividade, muito inteligente e que coloca os companheiros na cara do gol. Tem velocidade, tem toque e bate bem na bola parada. Muito positiva a atuação dele e do Cruzeiro, como um todo", findou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos sete pontos, na liderança do Campeonato Mineiro. O próximo compromisso do time será apenas em 21 de fevereiro, no Mineirão, diante do Boa, pela quarta rodada do torneio estadual.