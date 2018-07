Marcelo Oliveira elogia provável chegada de Paulo André

A contratação do zagueiro Paulo André pelo Cruzeiro ainda não foi anunciada oficialmente, mas Marcelo Oliveira, treinador da equipe de Belo Horizonte, antecipou-se à diretoria do clube e já deu a chegada do jogador como certa. De acordo com o técnico bicampeão brasileiro, a aquisição do ex-corintiano não apenas vai dar ao elenco uma boa opção como poderá fazer com que o time tenha um novo líder.

Nos últimos anos, Paulo André se destacou não apenas por seu futebol, mas também pela luta por melhores condições para os jogadores no Brasil. Ele é um dos idealizadores e líderes do Bom Senso F.C, movimento que ganhou voz ativa nas discussões sobre o futuro do futebol no País. Segundo Marcelo, essa característica do zagueiro será benéfica para o Cruzeiro.

"Eu gosto disso, gosto bastante do jeito dele", disse Marcelo, em entrevista ao canal Sportv. "Acredito que o Paulo vai nos ajudar muito. Eu sinto falta de bons líderes no nosso futebol, de gente que seja capaz de influenciar positivamente um elenco. Acredito que o Paulo é esse tipo de jogador."

Paulo André está com 31 anos e passou a última temporada jogando no Xangai Shenhua, da China. O auge de sua carreira ocorreu em 2012, quando ele foi titular do Corinthians na conquista da Libertadores da América e do Mundial de Clubes. Ele deve chegar a Belo Horizonte nesta quinta-feira para fechar sua contratação pelo Cruzeiro.