Marcelo Oliveira elogia reservas após clássico e promete reação cruzeirense

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro sofreu no último domingo a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao perder para o Atlético-MG por 2 a 1, no Independência, mas nem por isso os jogadores deixaram de receber elogios de Marcelo Oliveira. O treinador destacou que os reservas cruzeirenses fizeram um clássico equilibrado com o rival e poderiam ter conquistado um resultado melhor.

"Foi um jogo bem competitivo. Hoje os jogadores se apresentaram bem aqui. Utilizamos um time alternativo que jogou de igual para igual com o Atlético-MG, competiu muito e se esforçou muito durante toda a partida", disse.

A derrota de domingo deixou o Cruzeiro em quinto lugar no Brasileirão, com sete pontos, mas o foco do time está mesmo na Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, a equipe vai encarar San Lorenzo, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final. Marcelo prometeu que o Cruzeiro vai reagir após ser batido na Argentina por 1 a 0.

"O Cruzeiro sempre que precisa está mostrando uma resposta muito positiva. É um grupo muito comprometido e o espírito tem que ser o mesmo na quarta-feira, de muita luta, mostrando organização, não se abatendo em momento algum", completou o treinador cruzeirense.