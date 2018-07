Marcelo Oliveira elogia reservas e prevê força máxima no Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira exibiu satisfação com o desempenho dos reservas do Cruzeiro que atuaram no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, domingo, em Chapecó, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o título antecipado, o treinador deu folga aos titulares, que também acumularam desgaste da final da Copa do Brasil, e aproveitou para promover testes já visando a temporada de 2015.

"Esse foi um dos lados muito positivos do jogo. Tive a oportunidade de colocar garotos, alguns que nunca haviam jogado, outros que já estão no profissional, mas com poucas oportunidades. No caso de um planejamento para o próximo ano, a gente sabe que pode contar com eles", ressaltou o comandante.