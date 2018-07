Marcelo Oliveira elogia 'superação' do Atlético-MG para bater América

Marcelo Oliveira se mostrou bastante satisfeito com seus comandados do Atlético-MG após a vitória deste domingo por 1 a 0 sobre o América-MG, no estádio Independência. O técnico afirmou que a equipe alvinegra teve de se superar para bater o tradicional rival.

"Foi um resultado muito importante porque era um clássico e o América foi um time muito competitivo. Ficou boa a vitória. Clássico é assim mesmo, além da tática e da técnica, tem a superação e o América valorizou muito a nossa vitória", comentou Marcelo Oliveira.

O treinador aproveitou para elogiar a presença dos torcedores atleticanos na partida e já mudou o pensamento para o próximo jogo, contra o Botafogo, no Mineirão, às 21h da próxima quinta-feira.

"O torcedor foi muito importante, mais uma vez. Estamos nos fortalecendo jogo a jogo, com essa sequência, e espero um grande público no Mineirão, na quinta-feira, para nos ajudar nesse jogo difícil contra o Botafogo", afirmou.

Com 16 pontos no Brasileirão, o Atlético-MG mostrou boa recuperação após os tropeços no início do torneio. Por outro lado, o Botafogo vive o drama da zona de rebaixamento e luta para sair da situação incômoda. Marcelo Oliveira espera que seus comandados encarem a partida com seriedade.

"Quinta, teremos um jogo muito difícil, independente da posição que o Botafogo está. Joguei lá, é uma equipe de extrema tradição, camisa forte, jogadores que se doam muito, um time bem treinado, então, vamos nos preparar para isso. Não podemos nos sentir confortáveis com três vitórias seguidas, tenho certeza que a gente pode agregar mais", finalizou o técnico.