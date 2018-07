Marcelo Oliveira esboça titulares e abre luta por posições no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira já começa a imprimir seu estilo nos treinamentos do Palmeiras. Nesta quinta-feira à tarde, na Academia de Futebol, o comandante tratou de colocar seus laterais para cruzar bolas, os meias e atacantes para finalizar e os zagueiros para defender. A cada jogada dava para ver que os atletas queriam mostrar serviço para o novo comandante.

A novidade da atividade foi o retorno do volante Arouca aos treinos, pois no dia anterior ele ficou fora do campo. Marcelo Oliveira tratou também de conversar muito com seus comandados, geralmente em pequenos grupos, para passar sua ideia de formação da equipe. O time titular treinou inicialmente com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Arouca e Gabriel; Rafael Marques, Robinho e Dudu; Alecsandro.

O experiente Zé Roberto, mais uma vez, treinou entre os reservas. Antes, ele participou da conversa do treinador com os titulares, depois saiu de lá, pegou o colete e foi jogar pelos reservas. O jogador, no momento, está perdendo a disputa para Egídio na lateral esquerda, pois o jogador já trabalhou com Marcelo Oliveira quando estava no Cruzeiro.

O zagueiro Vitor Hugo, que no primeiro coletivo foi mantido no time titular ao lado de Victor Ramos na defesa, sabe que os jogadores terão de se desdobrar para cativar o treinador. "É uma sensação diferente, pois estávamos acostumados com professor Oswaldo, e quando chega um novo técnico parece que zera tudo. Todos têm as mesmas condições, quem não estava jogando vai querer ganhar o espaço e acredito que será uma disputa sadia", avisa.