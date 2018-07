Marcelo Oliveira espera evolução do Cruzeiro domingo

"Esperamos uma evolução do time como um todo. Fizemos dois jogos bons, marcamos bem, criamos situações. Espero que seja um time técnico, chegando com tabelas elaboradas por dentro, com participação dos laterais. Um time equilibrado entre defesa e ataque", afirmou.

Apesar de cobrar a melhora em campo, Marcelo Oliveira não esconde a satisfação com o trabalho feito fora dele. Ele exaltou a montagem do elenco cruzeirense, um dos clubes que mais se reforçou para a temporada, trazendo nomes como Diego Souza, Dagoberto, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Luan, entre outros.

"Trouxemos jogadores de forma pontual, jogadores com qualidade já comprovada em grandes equipes, com perfil ganhador e querendo crescer. Jogadores que se deram bem em boas equipes. Trouxemos cinco jogadores base e espero que essa combinação de coisas, com muito trabalho, possa dar certo na temporada. Estamos nos preparando para quatro competições, não apenas para o próximo jogo, com o Guarani", comentou.

Diante do Guarani, o treinador poderá promover a estreia de Diego Souza e Luan, regularizados na última sexta junto à CBF e relacionados para o confronto. Outra novidade na lista de convocados ficou por conta do atacante Borges, que se recuperou de uma cirurgia no tornozelo feita ainda no ano passado e está de volta.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Lateral-direito: Ceará

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Thiago Carvalho e Paulão

Laterais-esquerdos: Egídio e Everton

Volantes: Leandro Guerreiro e Nilton

Meias: Alisson, Diego Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Tinga

Atacantes: Anselmo Ramon, Borges, Dagoberto, Luan e Vinícius Araújo