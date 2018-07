Marcelo Oliveira espera por Arouca e pode repetir Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta sexta-feira após a vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, quarta, e o técnico Marcelo Oliveira já inicia os trabalhos visando a partida contra o Joinville, no Allianz Parque. Para essa partida, o treinador tem a oportunidade de repetir a formação usada diante dos mineiros, embora ainda espera para saber se poderá contar com o retorno do volante Arouca.

Com dores na coxa direita, Arouca desfalcou o Palmeiras nas últimas duas partidas e será reavaliado pelos médicos do clube. Outra novidade que pode aparecer pelo menos no banco de reservas é o volante Thiago Santos, novo reforço que chegou do América-MG. O jogador aguarda regularização no BID sair ainda nesta sexta para ficar à disposição do treinador.

Independentemente da possibilidade de contar com os dois volante, Marcelo Oliveira tem a grande chance de adotar a tática do "time que está ganhando, não se mexe". Ele disse, após o jogo com o Cruzeiro, que gostou bastante da atuação da equipe e que pode repeti-la, já que todos os atletas que iniciaram o jogo estão aptos.

Caso mantenha, a tendência é que Zé Roberto e Robinho, que ficaram ajudando a marcação, tenham um pouco mais de liberdade e possam intercalar as subidas ao ataque para auxiliar Gabriel Jesus e Dudu. Na frente, embora Alecsandro esteja de volta após desfalcar o time diante do Cruzeiro, por ter defendido o Flamengo na Copa do Brasil, o experiente atacante deve ficar no banco como opção para Barrios, que marcou seu primeiro gol pelo Alviverde na quarta.

A única mudança praticamente certa para domingo é a volta do lateral-direito Lucas. Ele foi poupado diante do Cruzeiro para evitar possíveis lesões musculares, algo que se tornou comum no Palmeiras nos últimos jogos. Em dois meses, dez atletas tiveram que desfalcar a equipe por pelo menos uma partida por causa de problemas musculares, casos de Jackson, Alecsandro, João Paulo, João Pedro, Barrios, Robinho, Victor Ramos, Arouca, Cleiton Xavier e Cristaldo.