Marcelo Oliveira espera título do Cruzeiro para entrar para história

Em quatro anos, são três finais de Copa do Brasil. Depois de dois vice-campeonatos com o Coritiba, chegou a hora de Marcelo Oliveira buscar seu primeiro título no torneio. O treinador está na decisão depois de levar seu Cruzeiro à classificação sobre o Santos, quarta-feira à noite, após empate por 3 a 3 na Vila Belmiro. O adversário da final será o Atlético-MG, num aguardadíssimo clássico mineiro.

"Construímos algo muito importante ao longo do ano e isso está muito próximo de concretizar. São as conquistas que vão levar para a história", disse o treinador, que espera um clássico parelho contra o maior rival. "Vai ser um jogo extremamente difícil. O Atlético tem um time muito bem montado pelo Levir. O time é muito certo, competitivo, muito técnico também. O Cruzeiro também vai com todas as suas forças."

Marcelo Oliveira, porém, sabe que o cansaço vai jogar contra o Cruzeiro na final. "Ano passado nós jogamos 63 jogos. Este ano, vamos jogar 73. São 10 jogos a mais. Um mês e tanto de trabalho que foi acumulado. Temos que cuidar dessas questões e por isso eventualmente estou tirando um ou outro, mantendo a base", comentou o treinador, que poupou Mayke diante do Santos.

Sobre o jogo, o treinador lamentou dois momentos de apagão da equipe, que resultaram em gols do Santos e quase complicaram o Cruzeiro. "Nos tivemos duas desatenções no inicio do jogo, comentamos muito isso na preleção e não deu certo, eles fizeram o gol com um minuto e meio e isso deu muita força e muito gás. O segundo gol do adversário saiu aos 44 minutos do primeiro tempo e era o momento de prender um pouco a bola, de fazer o resultado e acabamos dando mais oxigênio ao adversário."

Na entrevista coletiva depois da partida, Marcelo Oliveira foi só elogios ao meia-atacante Willian, que marcou dois gols e, assim como na partida de ida, foi decisivo no resultado. "Inegavelmente foi uma atuação excepcional do Willian. Ano passado nos ajudou muito, este ano vinha entrando, sempre taticamente muito eficiente. Hoje (quarta) ele extrapolou. Foi eficiente do início ao fim. Deu a condição de buscar a classificação."