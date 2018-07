Marcelo Oliveira elogia o campeão Corinthians e parabeniza Tite

Bicampeão brasileiro nos últimos dois anos, o técnico Marcelo Oliveira deixou de lado a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians e parabenizou Tite pela conquista do Campeonato Brasileiro, feito realizado na última quinta-feira, após empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. O comandante palmeirense destacou a amizade que tem com o corintiano e diz ser seu admirador.

"Sem dúvida (título está em boas mãos). Sou admirador e amigo do Tite. Ele fez um excepcional trabalho, tendo o time de melhor ataque, melhor defesa e com um padrão definido de jogo. Ele é uma das peças importantíssimas nesta conquista e uma referência para todos os outros treinadores", disse Marcelo Oliveira.

Palmeiras e Grêmio foram os únicos times - o São Paulo ainda pode conseguir este feito - a não perder para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o placar do clássico foi de 3 a 3 no Allianz Parque e no segundo turno, a equipe alviverde derrotou o rival por 2 a 0.

Marcelo Oliveira nega que o fato de o Corinthians ter sido campeão e o São Paulo ter entrado no G4 aumenta a pressão em cima do Palmeiras para conseguir fazer bonito na decisão da Copa do Brasil.

"Torcedor leva em conta a rivalidade, mas temos que seguir nosso trabalho, e a pressão existe em todos os clubes. O Cruzeiro estava ganhando o segundo Campeonato Brasileiro e quando vencia por 1 a 0 era cobrado porque tinha que golear. Temos de estar preparados para isso e procurar fazer o melhor trabalho possível", comentou o treinador.