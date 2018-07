Marcelo Oliveira exalta 'atitude forte' do líder Cruzeiro após a vitória

Sem fazer maiores esforços e contando com a sorte e a ajuda dos rivais, o Cruzeiro voltou a abrir boa vantagem na liderança do Brasileirão. Na noite de quarta-feira, o time mineiro venceu o Atlético-PR por 2 a 0 e retomou a distância de sete pontos para o vice-líder São Paulo, que perdeu para o Coritiba no mesmo dia.

Para Marcelo Oliveira, a vitória foi resultado da "atitude forte" demonstrada pela equipe no Mineirão. "O que vale é a atitude que temos atuando em casa. Os jogadores são contagiados pela torcida, que apoia e empurra a equipe o tempo todo, independentemente de qualquer situação que nos encontramos na partida", comentou o técnico. "O time assimilou isso e teve uma atitude muito forte e paciência."

A paciência foi determinante ao Cruzeiro para furar a fechada defesa atleticana, que entrou em campo com três zagueiros. "O jogo foi uma constatação sobre o que pensávamos. As equipes vêm muito fechadas, especialmente os times que estão na parte do meio da tabela, poucos espaços e muitos jogadores do adversário marcando atrás da linha da bola", avaliou.

"O nosso time, mais uma vez, teve a paciência e a consistência no jogo, rodou bastante a bola até fazer o primeiro gol, e depois fez o segundo. Depois eles saíram um pouco mais, fizeram algumas modificações estruturais na parte tática. Na verdade, após as alterações, o [goleiro] Fábio pouco trabalhou e nós erramos muitos contra-ataques que poderiam matar o jogo", lamentou.

Com a vitória em casa, o Cruzeiro chegou aos 49 pontos, contra 42 do São Paulo. Na próxima rodada, o time mineiro fará o clássico com o Atlético, domingo, novamente no Mineirão. O arquirrival ocupa o 8º lugar da tabela, com 31 pontos.