Marcelo Oliveira exalta atuação de reservas do Cruzeiro Depois de poupar os titulares visando a estreia na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Real Garcilaso, em Huancayo, no Peru, o técnico Marcelo Oliveira viu uma equipe repleta de reservas derrotar o América-MG por 2 a 0, no último domingo, no Mineirão, e se garantir na liderança isolada do Campeonato Mineiro. Após o confronto, o treinador não deixou de admitir que foi surpreendido de certa forma com a eficiência do time, que por razões óbvias não tinha o entrosamento ideal.