Marcelo Oliveira exalta comprometimento do elenco do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Atual campeão, o Cruzeiro começou bem a edição 2014 do Brasileirão. Domingo à tarde, venceu o Bahia, por 2 a 1, em plena Arena Fonte Nova. E conseguiu isso mesmo atuando com seu time reserva, uma vez que os titulares foram poupados pensando de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, no meio da próxima semana.

Para o técnico Marcelo Oliveira, isso mostra o comprometimento do elenco celeste. "Era fundamental essa vitória no inicio do campeonato e o Cruzeiro mostrou mais uma vez que tem um grupo forte, de muita qualidade, mas principalmente muito comprometido", comentou o treinador. Para ele, os escanteios permitiram a vitória mineira na estreia.

"Soubemos aproveitar as jogadas de bola parada.O time vem envolvendo o adversário, a defesa joga para escanteio ou faz uma falta. Se você tem um bom potencial, pode decidir o jogo e foi isso que aconteceu", afirmou Marcelo. Os dois gols do Cruzeiro saíram em cobranças de escanteio, um pela cabeça de Nilton e outro pela de Marcelo Moreno, já aos 45 minutos do primeiro tempo. Marlone foi quem fez as duas cobranças.