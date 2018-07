Marcelo Oliveira exalta desempenho do Cruzeiro na Argentina

Nada como uma vitória sobre um rival argentino de peso fora de casa para dar novo fôlego a um time. O triunfo do Cruzeiro sobre o River Plate, por 1 a 0, na noite de quinta-feira, animou Marcelo Oliveira. Satisfeito com o resultado obtido com a estratégia que implementou para superar os anfitriões, o treinador já projeta uma "arrancada" do time mineiro tanto na Copa Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro.

"Hoje (quinta) fizemos um jogo certo e muito competitivo. Talvez tenhamos feito a nossa segunda melhor atuação na temporada, porque também jogamos muito bem contra o São Paulo. Uma vitória como essa, diante do River, que é uma grande equipe, nos fortalece muito e une ainda mais o grupo. Esperamos que isso seja uma arrancada para jogos tão bons ou melhores do que este", avaliou o técnico, alvo de críticas por causa das derrotas do time nas duas primeiras partidas no Brasileirão.

Para Marcelo, a vitória se deveu à boa disposição tática dos jogadores, que seguiram à risca a estratégia definida nos treinos. "Achei que foi um belo jogo do Cruzeiro, muito equilibrado e consistente. Estudamos muito o adversário, procuramos neutralizar e contra-atacar. Tivemos uma marcação adiantada, para não dar espaços, e, no fim das contas, o Fábio não fez tantas defesas difíceis como em outros jogos, foram mais em chutes de fora da área e em lançamentos que ele teve que sair", comentou.

O triunfo foi garantido aos 36 minutos do segundo tempo, com gol de Marquinhos. Com o resultado, o Cruzeiro joga por um empate no jogo da volta, no Mineirão, para avançar à semifinal. Marcelo Oliveira, contudo, avisa que não tem "nada garantido".

"Demos um passo muito importante. Fazer gols no campo do adversário, em uma competição como essa, é fundamental, e não levar gols é melhor ainda. Mas não há nada definido, não só pelo grande time que tem o River, mas também pelo futebol que apresentaram, com muita técnica. Na Libertadores eles têm jogado às vezes até melhor fora do que dentro de casa. Então não tem nada garantido", alertou.