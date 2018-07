Marcelo Oliveira exalta elenco do Cruzeiro após goleada

"Temos batido muito na tecla de que nós temos um grupo muito bom e de qualidade semelhante. Os jogos são intensos e frequentes. Você sai de um jogo e não tem tempo para descansar, por isso achei por bem rodar um ou outro jogador. Alguns por suspensão e outros por convicção. Felizmente deu certo", disse.

Marcelo avaliou que Lucas Silva, Léo e Borges substituíram bem os titulares no duelo com o Vitória. "O Lucas jogou muito bem, o Léo foi um zagueiro eficiente como sempre e Borges também entrou bem, prendendo bem os zagueiros. Usamos também muito bem o banco o que foi fundamental. Só se ganha campeonato com um grupo muito forte", completou.

Com a vitória expressiva, o Cruzeiro chegou aos 28 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro, mas torce para o Botafogo não vencer a Portuguesa, neste domingo, no Canindé, para seguir na primeira colocação. Marcelo também destacou que o time também tem o melhor ataque da competição - 31 gols marcados - e um expressivo saldo de gols - 17.

"Uma vitória extremamente importante pelos pontos (conquistados), por estabelecer esta parceria mais uma vez com o torcedor e também pelo saldo (de gols), que pode refletir muito bem lá frente", afirmou.

Após a goleada, o Cruzeiro volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O time mineiro vai receber o Flamengo na próxima quarta-feira, às 21h50, no jogo de ida das oitavas de final.