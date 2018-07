Marcelo Oliveira exalta elenco e vê Cruzeiro fortalecido

"Para se ter um bom ano, depende de uma combinação de situações. Uma delas é ter um elenco qualificado, de jogadores com qualidades semelhantes, atletas concorrendo de forma sadia por uma posição, dando assim opções maiores para o técnico. É isso o que nós queremos, uma concorrência boa, um time forte sempre e um banco de também forte, pois muitas vezes se ganha um jogo com um banco de reservas forte", disse, ao site oficial do Cruzeiro.

Com a liberação desses jogadores, aumentará automaticamente a disputa por uma vaga de titular no Cruzeiro. Para Marcelo, evitará que exista uma acomodação no elenco após o bom começo na temporada, pois ainda há o que melhorar para a sequência do Campeonato Mineiro.

"Eu sempre espero coisas boas, desde que vim para o Cruzeiro, pois a gente trabalha muito, intensamente, no dia a dia, é um trabalho prazeroso, que os jogadores respondem muito bem. Mas temos que estar bem atentos para não nos sentirmos confortáveis com o que a gente fez nos primeiros jogos, e estar sempre se cobrando para melhorar. Sempre há uma possibilidade de agregar mais. Fiquei satisfeito, conversei com os jogadores sobre isso, de a gente ter marcado bem o Atlético-MG, marcado bem o América-TO, criamos situações, e é um bom indício. Temos que continuar fazendo isso e criar um poder de conclusão maior para que a gente possa definir os jogos", afirmou.