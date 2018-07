Marcelo Oliveira exalta opções no elenco do Cruzeiro Diante do Boa, neste domingo, o técnico Marcelo Oliveira terá pela primeira vez à disposição o quarteto ofensivo formado por Everton Ribeiro, Diego Souza, Dagoberto e Borges. Com isso, no entanto, nomes como Ricardo Goulart, Anselmo Ramon e Luan devem perder espaço. Sobre as diversas opções no elenco, o treinador exaltou a montagem do elenco cruzeirense.