Marcelo Oliveira exalta peso da vitória do líder Cruzeiro após tropeços

Ao vencer o Santos por 3 a 0, neste domingo, no Mineirão, o Cruzeiro voltou a ocupar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e deu nova mostra de que desponta como grande favorito ao título nacional. Após o confronto, o técnico Marcelo Oliveira exaltou o peso do triunfo, que deixou a equipe mineira com dois pontos de vantagem sobre o Internacional, que no sábado ocupou o topo de forma provisória após derrotar o Goiás por 1 a 0, em Goiânia.

"A vitória hoje foi fundamental para retomarmos a ponta da tabela e mantermos o nosso aproveitamento dentro de casa, contra um ótimo adversário que valorizou muito a nossa vitória. Vitória que veio empurrada pela torcida, envolvente, que jogou junto com o time, realmente foi um belo triunfo", ressaltou.

O volante Henrique, por sua vez, destacou o bom momento vivido pela equipe cruzeirense, que vem mostrando muita força como mandante e também fora de casa no Brasileirão, no qual o time voltará a atuar nesta quinta-feira, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão.

"Nossa equipe se encorpou neste aspecto e está se tornando muito forte por isso. Nunca estive participando de uma equipe tão consistente assim, agora estamos sendo fortes na marcação, fortes no ataque, isso é importante e aumenta mais a confiança para o Cruzeiro ir atrás dos títulos", completou.