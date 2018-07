Marcelo Oliveira exalta Fernando Prass: 'Falei que ele ia decidir'

Quando a decisão da Copa do Brasil foi para os pênaltis e o torcedores do Palmeiras viram que Fernando Prass seria o quinto cobrador, uma mistura de surpresa e medo tomou conta da maioria. Entretanto, não satisfeito em pegar a cobrança de Gustavo Henrique, o goleiro ainda fez o gol e garantiu a festa no Allianz Parque na noite desta quarta-feira. O Palmeiras faturou o título ao vencer as penalidades por 4 a 3, após bater o Santos por 2 a 1 no tempo normal.

O técnico Marcelo Oliveira explicou que decidiu colocar o experiente jogador para bater por causa do cansaço de outros atletas e por pressentir que ele faria a diferença. "Ele treina direto e, quando vai para os pênaltis, a gente confia que vai dar certo com ele. O Dudu e o Robinho estavam muito desgastados, assim como outros jogadores", afirmou.

"Falei para o Prass que ele iria decidir isso e ele merece tudo isso. É um jogador comprometido, o primeiro a chegar e o último a sair. E ele bate forte e variando o canto. Acreditei que ele poderia nos dar essa alegria e foi um dos ícones dessa conquista", comentou o treinador.

Um fato curioso é que, antes de começar a partida, a torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, estendeu uma faixa com uma foto gigante do goleiro. "Quem fez isso, talvez estivesse prevendo alguma coisa. Queria agradecer, eu sinceramente não esperava", disse Prass, emocionado com a noite de herói como goleiro e artilheiro.

De fato, Prass é um dos jogadores que sempre treinaram cobrança de pênalti e tem um excelente aproveitamento. Ele, Jackson, Rafael Marques, Barrios e Zé Roberto estão entre os jogadores que ficam, após o treino, ensaiando pênaltis e algumas cobranças de faltas.

Com 37 anos, Fernando Prass renovou recentemente seu contrato até o fim de 2017. Mesmo com as contratações de Jailson e Aranha, ele se manteve como titular e deve continuar no ano que vem, embora o clube já tenha acertado a contratação do goleiro Vagner, do Avaí.