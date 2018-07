Marcelo Oliveira exalta superação do Cruzeiro na Copa Libertadores

O técnico Marcelo Oliveira destacou o que classificou como "espírito de superação" do Cruzeiro para garantir a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira, quando derrotou o Universitario de Sucre por 2 a 0, no Mineirão, pouco mais de 48 horas após ser eliminado do Campeonato Mineiro pelo rival Atlético. E ele também aproveitou o triunfo para elogiar o elenco, destacando que as mudanças realizadas na escalação, muitas em razão do desgaste físico, deram certo.

"Não foi tranquila a classificação, pode ter dado a impressão, mas o nosso time foi muito determinado e houve um espírito de superação para passar os dois jogos decisivos, na parte física e emocional também. Felizmente a gente pode trocar cinco jogadores e manter uma base boa, descansada, e todos estão de parabéns. Foi um time organizado contra um adversário bem fechado, que especulou o empate e mesmo assim tivemos boas jogadas pelo lado do campo", disse.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 11 pontos e garantiu a liderança do Grupo 3 da Libertadores. Marcelo lembrou a importância de disputar como mandante o segundo jogo das oitavas de final e agora espera a definição do próximo adversário do time no torneio continental.

"Temos a certeza que jogaremos a primeira partida fora de casa, e a segunda aqui, agora é criar uma estratégia própria para os jogos, que tipo de adversário é, como eles jogam, e lá fora não da para ficar muito acuado e não abrir tanto, porque você pode levar contra ataque e ser pressionado. Isso tudo a gente sabe e não é praticado, porque quase sempre o adversário é muito forte e nos dificultará. Temos que tentar o melhor resultado fora e decidir com a força da nossa torcida dentro de casa", afirmou.

O elenco do Cruzeiro está de folga nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta, às 16 horas, na Toca da Raposa II, quando iniciará a preparação para o seu próximo compromisso na Libertadores.