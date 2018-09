Marcelo Oliveira faz mistério e não confirma Sornoza entre os titulares do Flu

O técnico Marcelo Oliveira evitou confirmar a equipe titular do Fluminense para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Nesta sexta-feira, ele admitiu ter incluído o meia Sornoza na lista de relacionados, mas não garantiu sua presença na partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

"O Sornoza está convocado para essa partida, para viajar. Treinamos de duas formas diferentes, ele participou de uma. No treino de amanhã [sábado], vamos definir", disse o treinador. O jogador fez apenas uma atividade com a equipe nesta semana porque estava defendendo a seleção do Equador em amistosos.

A convocação para a sua seleção, inclusive, fez o jogador perder os dois últimos jogos do Fluminense. Segundo o técnico, o jogador disputa a vaga entre os titulares com o atacante Luciano. "O Sornoza tem boa técnica, boa bola parada, bom chute de fora da área. Está concorrendo com o Luciano, que vem crescendo. Trabalhamos as duas opções, vamos definir quem vai jogar", afirmou.

A troca entre os jogadores acarretaria em outras mudanças na equipe. "Podemos usar três volantes, dando liberdade a dois deles. Vamos utilizando os esquemas de acordo com os adversários e estratégia para determinados jogos", disse Oliveira, sem dar maiores dicas sobre a escalação da equipe carioca.

Ele só garantiu a presença do atacante Kayke novamente no lugar de Pedro, que ainda se recupera de problema físico. "Naturalmente a gente sabe que o Pedro faz falta. Mas não podemos lamentar isso o tempo todo. Precisamos usar e valorizar nossas opções. Vamos esperar o Pedro, mas sempre confiando no Kayke", declarou.

Na zaga, o time deve continuar sendo liderado por Gum, que alcançará a marca de 400 jogos com a camisa do Fluminense. "A marca do Gum é admirável. Aproveito para cumprimentá-lo publicamente. Se cuida muito, exerce uma liderança positiva em relação ao grupo. Por isso a torcida tem essa admiração também por ele", disse o treinador.

DESFALQUE

O Fluminense confirmou nesta sexta que o lateral-direito Gilberto não tem previsão de retorno ao time. Ele faz tratamento para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo, que vem causando dores. Por isso, o jogador vem sendo baixa nas últimas partidas da equipe. Segundo o clube, o jogador tem apresentado melhoras em seu trabalho junto à fisioterapia, mas segue sem previsão de volta aos gramados.