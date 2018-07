Marcelo Oliveira faz mistério e testa até Andrei no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira resolveu apostar no mistério para disputar seu primeiro clássico no comando do Palmeiras. O treinador decidiu fechar o treinamento desta sexta-feira e disse ter dúvidas da formação para encarar o São Paulo, domingo, no Allianz Parque. Na quarta e quinta-feira, o treinador comandou um coletivo com a presença da imprensa e deu algumas pistas da formação. Dentre os testes, até o volante Andrei Girotto chegou a atuar entre os titulares por um tempo.

Sem poder contar com Alecsandro, que sofreu uma lesão na coxa esquerda e só deve retornar aos gramados dentro de um mês, Marcelo Oliveira testou três formações. Na primeira, Zé Roberto entrou na meia e Rafael Marques avançou para o ataque. No outro teste, Leandro Pereira entrou no ataque e os demais jogadores não mudaram de posicionamento. E uma terceira alternativa foi com Gabriel Jesus e Andrei Girotto no time. Neste caso, Dudu saiu.

"Ainda não tenho definido. Estamos testando algumas formações e só vou definir no domingo mesmo", disse o treinador. "Trabalhamos três situações, com referência, rodando e trocando os dois jogadores. Geralmente eu defino o time no coletivo, mas desta vez não será possível, pois estamos em um período de formação e tenho opções", completou.

Dos três esquemas testados, o que tem menos chance de acontecer é a entrada de Gabriel Jesus e Andrei. O atacante retornou aos treinos na terça-feira, após defender a seleção brasileira sub-20 que disputou o Mundial da categoria e o volante fez apenas duas partidas com a camisa do Palmeiras e nunca contou com a confiança do ex-técnico Oswaldo de Oliveira, que chegou a deixá-lo de fora da primeira fase do Campeonato Paulista.

Marcelo Oliveira fará neste domingo seu segundo jogo no comando do Palmeiras e o primeiro na arena. Em sua estreia, o Alviverde perdeu por 1 a 0 para o Grêmio. Para o clássico com o São Paulo, a equipe deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel e Arouca; Dudu, Robinho e Zé Roberto (Leandro Pereira); Rafael Marques.