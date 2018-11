Marcelo Oliveira faz mistério sobre escalação do Flu antes de jogo com o Ceará

O Fluminense fez treino fechado neste domingo, véspera do confronto contra o Ceará, em casa, pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico Marcelo Oliveira não indicou qual time vai escalar para disputar o duelo no Maracanã, no Rio, partida que se tornou confronto direto entre times que brigam contra o rebaixamento.

A equipe carioca está em 13º lugar no Brasileirão, com 41 pontos, três a mais do que o Ceará. A equipe carioca ficou na parte intermediária da tabela durante a maior parte da competição, com distância razoável para o G-6 e a zona de rebaixamento, mas a recente má fase fez do time um concorrente conta o descenso.

O time tricolor não venceu os últimos quatro jogos que fez pelo Brasileirão, dos quais perdeu três e empatou um. Nessas partidas, o técnico Marcelo Oliveira optou por rodar o elenco por causa da participação da equipe na Copa Sul-Americana.

Na competição continental, o Fluminense disputa vaga na final contra o Atlético-PR. A equipe carioca perdeu o primeiro jogo, fora de casa, por 2 a 0, portanto, precisará vencer por três gols de diferença no duelo de volta ou devolver o placar e definir o confronto nos pênaltis. A partida vai acontecer no dia 28, no Maracanã, no Rio.