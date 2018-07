Marcelo Oliveira faz mudanças na escalação do líder Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira ensaiou no treino desta quinta-feira uma nova formação para o líder Cruzeiro. Pensando no confronto com o Santos, domingo, no Mineirão, ele fez duas mudanças em relação ao time que empatou fora de casa com o Criciúma na última rodada do Brasileirão. Deu chance para o atacante Willian e promoveu o retorno do volante Henrique.

Willian ganhou a vaga de Marquinhos no ataque, enquanto Henrique voltou ao time após cumprir suspensão - com isso, o volante Nilton treinou entre os reservas. Marcelo Oliveira também resolveu manter o lateral-direito Mayke entre os titulares, mesmo contando com o retorno de Ceará, recuperado de contusão. Já o meia Rodrigo Goulart, que tinha sido poupado no dia anterior, trabalhou normalmente nesta quinta-feira e vai jogar no domingo.

Com a confiança do treinador para ser mantido no time, Mayke se prepara agora para marcar o atacante Robinho no confronto com o Santos no Mineirão. "O Marcelo optou por mim, vou procurar fazer o melhor dentro de campo. Fiquei muito feliz com a escolha. Agora é aproveitar essa oportunidade e fazer um bom jogo. Sobre Robinho, ele é um excelente jogador, como todos sabem. Vou procurar marcá-lo e esperar. Ele tem a facilidade de sair para os dois lados", comentou o lateral.