Marcelo Oliveira fecha treino e esconde escalação do Atlético-MG para quarta

O técnico Marcelo Oliveira optou pelo mistério e escondeu nesta terça-feira a escalação do Atlético-MG para encarar o Juventude. Em Porto Alegre, o treinador fechou a última atividade da equipe antes do confronto decisivo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta, em Caxias do Sul.

Depois de perder para o Botafogo no domingo, no Rio, o Atlético-MG embarcou direto para Porto Alegre. Apesar do mistério desta terça, a escalação não deve ter grandes novidades. Patric deve substituir o suspenso Carlos César, enquanto Lucas Pratto deve atuar na vaga de Fred, que já disputou a competição pelo Fluminense.

"Feliz pela oportunidade, temos mais um grande desafio e sempre que tenho entrado tenho contribuído com o grupo, então, espero fazer uma grande partida amanhã", comentou nesta terça. "Fizemos um bom resultado em casa, mas sabemos da força do Juventude e sabemos que será um jogo bastante difícil, mas temos um plantel forte, uma equipe forte, e vamos com tudo, com força máxima, em busca da classificação."

Além dos novos desfalques, Marcelo Oliveira segue sem poder contar com Marcos Rocha, Dátolo e Carlos, machucados. Por outro lado, deve ter o retorno de Luan, que ficará no banco de reservas depois de uma grave lesão muscular que o afastou dos gramados por dois meses.

O Atlético-MG deve ser escalado nesta quarta com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso, Clayton, Otero e Robinho; Lucas Pratto. Depois de vencer em casa na ida por 1 a 0, o time mineiro pode até perder por um gol de diferença, desde que marque ao menos um.