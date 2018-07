Marcelo Oliveira festeja marca após empate 'amargo' do Cruzeiro

O empate por 3 a 3 com o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, levou o Cruzeiro a fechar a sua campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com um recorde. O time igualou os 43 pontos somados pelo rival Atlético Mineiro nas 19 primeiras rodadas do torneio de 2012, ficando com a melhor campanha da história desta fase inicial da competição pelo saldo de gols. Por isso, a marca foi muito festejada pelo técnico Marcelo Oliveira.

"O campeonato é extremamente difícil, as equipes se preparam muito e estão tentando se aproximar do Cruzeiro. No ano passado, nós comemoramos muito a virada do primeiro para o segundo turno, porque tínhamos quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, e, esse ano, nós fizemos 43 pontos, superando o recorde da competição na era dos pontos corridos. Estamos satisfeitos, isso tudo foi feito com muito sacrifício e esforço, e não é por acaso que o Cruzeiro está nessa condição", comentou.

Marcelo, porém, avaliou que o empate foi "amargo" para o Cruzeiro, afinal, o time cedeu a igualdade aos 43 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, ele não avaliou o resultado como ruim, ainda mais que a equipe atuou como visitante e encarou um adversário direto na luta pelo título nacional.

"Foi uma partida extremamente difícil, pela qualidade do Fluminense, e com muita alternância de domínio entre as equipes, durante os 90 minutos. Começamos o jogo muito bem, fizemos o gol e não pudemos saborear muito, porque logo depois tivemos um descuido em uma bola parada e eles empataram. No segundo tempo, o Cruzeiro foi muito bem, buscando o gol e tivemos um terceiro gol e uma oportunidade muito boa de sairmos com a vitória. Pelas circunstâncias o resultado fica um pouco amargo, mas pela tabela e por ser um jogo fora de casa, contra um concorrente de qualidade, ficou de bom tamanho", finalizou.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado - o São Paulo. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 20h30, diante do Bahia, no Mineirão, pela 20ª rodada.