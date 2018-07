Marcelo Oliveira festeja seu retorno ao Corinthians

Com o fim da temporada, vários jogadores vinculados ao Corinthians estão com seus contratos de empréstimos a outros clubes se encerrando. Desses, poucos serão aproveitados pela equipe paulista em 2011. Entre eles está o volante e lateral-esquerdo Marcelo Oliveira.

O jogador atuou pelo rebaixado Prudente no Campeonato Brasileiro e teve seu retorno ao Parque São Jorge confirmado nas últimas semanas. "Esse ano foi muito bom para mim. Infelizmente não conseguimos evitar o rebaixamento. Mas eu precisava jogar, tive um ano cheio e fico muito feliz em voltar ao Corinthians", declarou.

Marcelo Oliveira apareceu bem no Corinthians em 2007. No entanto, uma série de lesões atrapalhou seu desempenho. Com as diversas competições que serão disputadas pelo clube na próxima temporada - Paulista, Libertadores e Brasileiro -, a polivalência do jogador, que atua tanto na lateral quanto no meio de campo, pode ser útil para o técnico Tite.

"É indiscutível a importância do Roberto Carlos. Mas se o time precisa de mais um lateral, eu volto preparado para isso. E se precisar no meio de campo, também estou acostumado com a posição", afirmou.

Para a reserva da lateral esquerda, Marcelo Oliveira deverá ter a concorrência de Éverton Ribeiro, formado na posição, mas que estava atuando como meia no São Caetano. Ele também volta de empréstimo e ficará no clube, assim como os meias Morais, que jogou a Série B pelo Bahia, e Edno, que atuou no Brasileiro pelo Botafogo.