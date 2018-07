Marcelo Oliveira festeja vitória 'contundente' do Cruzeiro no domingo

O técnico Marcelo Oliveira avaliou que o Cruzeiro teve uma das suas melhores atuações como visitante neste Campeonato Brasileiro no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no domingo, no Barradão, pela 29ª rodada. A vitória, classificada como "contundente" e "expressiva" pelo treinador foi conquistada após três derrotas seguidas, sendo duas delas pelo Brasileirão, o que deve trazer mais tranquilidade ao time.

"A produção maior, o jogo ofensivo, foi todo por parte do Cruzeiro. Acho que esse foi um dos grandes jogos que fizemos fora de casa, com boas jogadas pelas laterais, pelo meio, marcando, pressionando e atacando o adversário. Nós nos mobilizamos muito para esse jogo, pois sabíamos das dificuldades que se tem quando joga aqui. O resultado foi merecido por tudo que o nosso time fez, por ter atacado o tempo todo, sempre buscando o jogo. Foi uma vitória contundente, expressiva, com uma boa produção e com constância durante a partida, que nos dá um condição para a sequência do campeonato", avaliou Marcelo.

Apesar dos elogios do treinador, o triunfo cruzeirense só foi assegurado aos 38 minutos do segundo tempo com o gol marcado por Dedé, que vinha sendo criticado por falhas cometidas em partidas recentes. Por isso, Marcelo aproveitou a oportunidade para exaltar o zagueiro.

"Qualquer jogador que joga pelo Cruzeiro pode ceder a sua posição para outro, isso é uma conscientização que a gente fez no início do trabalho, assim eu posso mexer no time, sempre com a intenção de ajudar a equipe. O Dedé treinou muito nesses últimos tempos. É um jogador muito comprometido, um pouco ansioso, mas é um grande zagueiro. Ele jogou muito bem", disse.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 59 pontos, com sete de vantagem para o segundo colocado São Paulo. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando vai receber o Palmeiras, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão.