Marcelo Oliveira fica satisfeito com postura do Palmeiras em vitória

O técnico Marcelo Oliveira considerou positivo o saldo do Palmeiras no jogo da noite de sábado contra o Figueirense. Não apenas pela vitória, mas pelo rendimento do time. Ele admite que não foi uma grande atuação, mas entende que a equipe conseguiu se comportar bem diante de uma equipe bastante fechada. Mas ainda persegue uma maior regularidade do time.

"É preciso ter uma regularidade e constância maior do jogo, coisa que se a gente puder repetir alguns jogadores será bem melhor'', disse o treinador. "Mas o importante é que faltam dois meses e meio para o fim da temporada e estamos vivos, brigando por objetivos no Brasileiro e na Libertadores.''

Ele reconhece que o Palmeiras teve algumas deficiências contra os catarinenses, mas credita isso à maneira como o adversário atuou. "Pecamos um pouco pela qualidade de marcação do adversário. Eles se fechavam muito e às vezes é preciso uma jogada individual, um meia criativo, mas no segundo tempo foi melhor.''

O treinador gostou do comportamento da sua dupla de zaga e só lamentou o fato de ter de mudar novamente o setor na partida do meio da semana contra o Fluminense, pois Vitor Hugo levou o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense e terá de cumprir suspensão automática. "O Jackson jogou muio bem, não só pelo gol que fezm, mas porque foi firme.''

Depois de encerrar a série de três jogos sem vitória, Marcelo Oliveira espera que o Palmeiras retome a intensidade demonstrada na primeira fase do campeonato. "Na sequência de vitórias que tivemos, nós éramos intensos nas bolas por cima, por baixo. Aí, saíram alguns jogadores. Mas vamos buscar essa retomada.''