Marcelo Oliveira finalmente é apresentado no Cruzeiro O volante Marcelo Oliveira foi contratado pelo Cruzeiro ainda em dezembro e já estava treinando com o restante do grupo desde o começo da pré-temporada, mas só foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, em entrevista coletiva na Toca da Raposa. Segundo a direção do clube mineiro, a demora foi provocada pelo atraso na regularização da documentação do jogador.