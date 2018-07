Marcelo Oliveira irá poupar titulares do Cruzeiro contra o Boa no sábado

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira já confirmou que irá poupar titulares do Cruzeiro no jogo de sábado, contra o Boa, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A ideia é preservar os principais jogadores para enfrentar a Universidad de Chile, na próxima terça-feira, no Mineirão, pela Libertadores.

Como perdeu na estreia da Libertadores para o Real Garcilaso, no Peru, o Cruzeiro precisa ter força máxima para reagir no jogo diante da Universidad de Chile. Assim, Marcelo Oliveira decidiu poupar os titulares no Campeonato Mineiro, no qual o time ocupa a primeira colocação com 14 pontos conquistados até agora.

Segundo Marcelo Oliveira, a vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na noite de quarta, no Mineirão, que deixou o Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Mineiro, já serviu "como preparação para o jogo de terça-feira". Mesmo porque, ele escalou força máxima.

"Tendo este jogo pela Libertadores e a posição que agora estamos no campeonato estadual, naturalmente eu vou trocar o time no sábado. Vamos jogar com um time alternativo, mas capaz de buscar a vitória", avisou o treinador do Cruzeiro.