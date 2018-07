Marcelo Oliveira lamenta dificuldades em vitória do Atlético-MG no Independência

O Atlético Mineiro venceu neste domingo e se assegurou nas três primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, apesar do bom resultado, o técnico Marcelo Oliveira comentou que a equipe poderia ter tido menos dificuldade na partida contra o Atlético-PR, no Independência.

Após fazer 1 a 0 no primeiro tempo, diante da torcida, o time recuou e viu o Atlético Paranaense criar algumas oportunidades. "Acho que não precisava ter tanta dificuldade, drama, por causa do coração do técnico. Mas faz parte do jogo, mérito do Atlético-PR também, que montou um time de jogadores jovens, apesar dos muitos desfalques", avaliou o treinador.

O resultado, porém, na avaliação de Oliveira, era obviamente mais fundamental do que a atuação. Para ele, foi importante que o Atlético Mineiro tenha vencido mesmo quando não apresentou um desempenho tão contundente.

"Vitória de fundamental importância na nossa caminhada. Às vezes vai ser com dificuldade mesmo, o campeonato é assim e é assim para todo mundo. Tem que estar muito perseverante e convicto em determinados jogos", analisou o técnico. "Tivemos muitas ações ofensivas, mas desperdiçamos algumas chances. Tivemos maior posse de bola e lutamos contra um time que é muito rápido."